Halle (dpa/sa) - In der Nacht zu Mittwoch ist in Halle ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Grund sei vermutlich Brandstiftung, sagte eine Sprecherin der Polizei Halle am Mittwoch. Der Wagen sei durch den Brand sehr stark beschädigt worden. Ein neben dem Brandauto geparktes Fahrzeug sei ebenfalls beschädigt worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt 15 000 Euro.