Magdeburg (dpa/sa) - Ein erwischter Autofahrer hat in Magdeburg einen mobilen Blitzer demoliert. Der Mann habe in der Nähe des Messgeräts gehalten, sich die Kapuze über den Kopf gezogen und dann seine Aggressionen am Gerät abgelassen, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Der 23-Jährige aus Biederitz war kurz vor seinem Ausraster am Mittwochabend selbst zu schnell durch die Tempomessung gerauscht. Als die am Blitzer stationierten Wachpolizisten mit ihrem Dienstwagen den Fluchtweg per Auto versperrten, rannte der Mann in ein nahes Waldstück. Später wurde er gestellt. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Er muss auch mit einer fünfstelligen Schadensersatzforderung rechnen.