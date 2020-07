Arnstein (dpa/sa) - Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist bei einem gescheiterten Fluchtversuch in der Nacht zu Sonntag einer Polizistin gegen den Fuß gefahren. Zuvor habe der Mann versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, sei mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet und dort "hin und her" gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizistin blieb unverletzt.

Die Beamten besprühten den Mann bei dem Vorfall in der Nähe von Arnstein (Landkreis Mansfeld-Südharz) eigenen Angaben zufolge durch das Autofenster mit Pfefferspray. Demnach war das Auto nicht pflichtversichert, der Fahrer besaß keinen Führerschein und ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. "Zudem liegt gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vor, so dass er vorläufig festgenommen wurde", teilte die Polizei mit.

Polizeimitteilung