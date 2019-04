Sülzetal (dpa/sa) - 178 statt der erlaubten 100 Kilometer je Stunde sind bei einem Autofahrer nahe der Gemeinde Sülzetal im Landkreis Börde gemessen worden. Bei der Kontrolle am Sonntag auf der Bundesstraße 81 in Richtung Halberstadt seien von knapp 2800 Wagen gut 300 zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Haldensleben am Montag mit. Demnach seien insgesamt 93 Bußgelder und 13 Fahrverbote verhängt worden.

Meldung der Polizei