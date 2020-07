Weißenfels (dpa/sa) - Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist in Weißenfels (Burgenlandkreis) von der Straße abgekommen und gestorben. Ursache könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Mittwochnachmittag in ein Gebüsch gefahren. Trotz Reanimation habe ein Notarzt nur noch seinen Tod feststellen können. Die Polizei ermittelt.