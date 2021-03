Quedlinburg (dpa/sa) - Ein 84 Jahre alter Mann hat in Quedlinburg beim Autofahren das Bewusstsein verloren. Er sei am Sonntag mit dem Wagen von der Straße abgekommen und auf einem Fußweg stehengeblieben, teilte die Polizei in Halberstadt am Montag mit. Ein anderer Mann hatte das Geschehen beobachtet und rief den Rettungsdienst. Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

