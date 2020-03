Barleben (dpa/sa) - Im Zuge der Autozuliefererkrise droht dem Maschinenbauer-Verbund Inteb-M aus Barleben bei Magdeburg die Zahlungsunfähigkeit. Die Gruppe mit 140 Beschäftigten habe aus diesem Grund Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, sagte der Sanierungsexperte Joachim Voigt-Salus am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Amtsgericht Magdeburg gab dem statt. Ziel sei es, die drei betroffenen Unternehmen in den nächsten Monaten zu sanieren.

Der Betrieb der drei Unternehmen Symacon, H&B Omega sowie IZM-Polycast laufe ohne Einschränkungen weiter, sagte er. Die Löhne seien über Insolvenzgeld bis Ende April gesichert. Die Gruppe fertigt Maschinen und Sondermaschinen und hat Kunden in der Autoindustrie, dem Maschinenbau und dem Online-Handel. Miteigentümer ist der Ex-Chef des großen Autozulieferers Ifa, Felix von Nathusius.

Er hatte mit Partnern vor zwei Jahren die Firmen übernommen. Die Gruppe habe im Verhältnis zu anderen Firmen der Branche eine gute Auftragslage, sagte von Nathusius. Ein Grund für die angemeldete Eigenverwaltung sei die wiederholte Insolvenz eines wichtigen Kunden und zunehmende Zurückhaltung bei den finanzierenden Banken.

Derzeit werden laut Voigt-Salus alle Sanierungsoptionen geprüft. Dabei gehe es auch um die Suche nach neuen Geldgebern. Die Gruppe habe sich nach der Übernahme der drei angeschlagenen Firmen gut entwickelt und den Umsatz von 14 auf 20 Millionen gesteigert, sagte Voigt-Salus. Es habe nach einem Erfolg ausgesehen, bis die Krise bei der Autoindustrie durchschlug. "Wir müssen jetzt alle Kundenaufträge halten und ich bin zuversichtlich, dass wir das können."

Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt. Sie ist bei guten Sanierungsaussichten möglich. Voigt-Salus selbst will für die Zeit der Sanierung Mit-Geschäftsführer werden.