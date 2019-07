Halle (dpa/sa) - In Halle-Neustadt sind zwei Autos ausgebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache kurz nach Mitternacht an den Fahrzeugen aus, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Außerdem brannte eine mobile Toilettenkabine kurze Zeit später in der Nähe. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Vorfällen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.