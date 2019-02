Gardelegen (dpa/sa) - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Altmarkkreis ist am Montag ein 26 Jahre alter Mann gestorben. Zuvor habe ein 70-jähriger Autofahrer bei Gardelegen einen Lastwagen überholt, teilte die Polizei in Salzwedel mit. Dabei übersah er einen Wagen im Gegenverkehr. Dessen 26-jähriger Fahrer konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenprall schleuderte das Auto des 26-Jährigen gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und verstarb noch vor Ort. Der 70-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik. Ein weiterer Autofahrer habe zudem einen Schock erlitten. Den Angaben zufolge musste der Verkehr mehrere Stunden umgeleitet werden.