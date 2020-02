Magdeburg/Köthen (dpa/sa) - Nach mehrmonatigen Bauverzögerungen am Bahnhof Köthen können sich Fahrgäste auf ein baldiges Ende der Behinderungen einstellen. Der Bahnhof an der wichtigen Pendlerstrecke Magdeburg-Halle werde am 1. April wieder in Betrieb genommen, sagte Wolfgang Merz, der bei der Deutschen Bahn in Leipzig für Vertrieb und Fahrplan zuständig ist, am Mittwoch in Magdeburg. "1. April, das ist kein Scherz."

Eigentlich sollte der Knoten und damit auch die Pendelstrecke schon seit Dezember wieder offen sein. Doch Probleme mit dem Baugrund sorgten für Verzögerungen. Seither wurde der 1. April als angepeilter Termin genannt.

Die Tiefbauarbeiten seien auch dank des milden Wetters inzwischen abgeschlossen, sagte Merz. In den nächsten Wochen werden seinen Angaben zufolge Bahnübergänge geprüft und die neue Signaltechnik abgenommen. Die Bauarbeiten am Bahnhof Köthen werden laut Merz noch mehrere Jahre weiterlaufen. Seit vorigem Sommer müssen Pendler deutlich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, weil die Züge über Dessau-Roßlau umgeleitet werden. Zwischen Magdeburg und Halle fahren derzeit auch deutlich weniger Intercity-Züge.