Bad Kösen (dpa/sa) - Am Freitag beginnen am Bahnhof in Bad Kösen (Burgenlandkreis) Bauarbeiten für einen neuen Aufzug. Der Lift soll künftig den Zugang zu den Gleisen für Reisende mit schwerem Gepäck, Eltern mit Kinderwagen und mobilitätseingeschränkte Menschen erleichtern, teilte die Deutsche Bahn mit. In das Projekt fließen rund 1,1 Millionen Euro. Der Aufzug soll Ende des Jahres fertig sein. Bad Kösen ist ein Ortsteil von Naumburg und unter anderem wegen seiner Weinberge entlang der Saale ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.