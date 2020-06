Wernigerode (dpa/sa) - Auf einem Bahnhofsgelände in Wernigerode hat es gebrannt. Das Feuer sei am späten Freitagabend aus unbekannter Ursache in einem alten Stellwerk der Deutschen Bahn ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Die Feuerwehr konnte den Brand kurz nach Mitternacht löschen. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 75 000 Euro - Menschen waren zu der Zeit nicht im Gebäude. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen um Auskunft.