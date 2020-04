Köthen (dpa/sa) - Der Bahnknoten Köthen ist wieder ans Netz gegangen. Gegen 2.00 Uhr seien die elektronischen Stellwerke Köthen und Stumsdorf sowie die neu gebauten Anlagen in Betrieb genommen worden. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Damit sei nach neun Monaten Sperrung und Bauarbeiten nicht nur die Stadt Köthen im Kreis Anhalt-Bitterfeld wieder direkt an den Bahnverkehr angeschlossen, auch die Intercity-Züge zwischen Hannover, Magdeburg, Halle und Leipzig könnten wieder ohne Umleitungen rollen. Die Fahrzeit verkürze sich dadurch. Zudem gebe es wieder stündliche Direktverbindungen zwischen Halle und Magdeburg.

