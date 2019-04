Halle (dpa/sa) - Der Ballettdirektor des Opernhauses in Halle, Ralf Rossa, geht zum 1. April in den Ruhestand. Rossa sei eine prägende Künstlerpersönlichkeit und Leitungsfigur gewesen, sagte Opern-Intendant Florian Lutz am Dienstag in Halle. Als Chef-Choreograph habe er dutzende Inszenierungen auf die Bühne gebracht. 1998 debütierte Rossa in Halle mit "Schwanensee". Zudem habe er in den mehr als 20 Jahren an der Oper in Halle das Ensemble durch zahlreiche Gastspiele auch überregional bekannt gemacht, betonte Oberbürgermeister Bernd Wiegend (parteilos). Gastchoreografien führten ihn unter anderem nach Wien und Innsbruck.

1998 debütierte Rossa mit "Schwanensee" in Halle. Der Ballettdirektor überlässt seinem langjährigen Solotänzer Michal Sedlácek komissarisch die Bühne.