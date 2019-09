Hannover (dpa/lni) - Weil sie mehrfach Fahrkartenautomaten gesprengt haben sollen, müssen sich vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren von heute an in Hannover vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Sprengstoffexplosionen ebenso wie gewerbsmäßigen Bandendiebstahl und Sachbeschädigung vor. Sieben Taten ereigneten sich im Januar und Februar 2019 an verschiedenen Straßenbahnhaltestellen in Hannover. Betroffen waren im Februar und März auch Automaten regionaler Verkehrsbetriebe auf den Bahnhöfen von Quedlinburg (Sachsen-Anhalt), Maschen (Landkreis Harburg) sowie Sehnde (Region Hannover). Insgesamt sollen die Angeklagten rund 18 000 Euro erbeutet und einen Schaden von etwa 200 000 Euro verursacht haben.

Die Bande war Ende März nach Wohnungsdurchsuchungen in der Region Hannover aufgeflogen, wie die Polizei damals berichtete. Drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft. Für den Prozess am Landgericht Hannover sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Nach dieser Planung könnte das Urteil am 8. November gesprochen werden (Az.: 70 KLs 19/19).