Bitterfeld-Wolfen/Magdeburg (dpa/sa) - In Bitterfeld-Wolfen soll mit Millioneninvestitionen ein Batteriewerk für Elektroautos entstehen. Der US-Hersteller Farasis will für seinen neuen Produktionsstandort in Sachsen-Anhalt rund 600 Millionen Euro investieren, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte. Bis 2023 soll das Werk fertig sein, mehr als 600 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (Mittwoch) über die Großansiedlung berichtet. Details will Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) zusammen mit Unternehmensvertretern am Mittwochvormittag (10.45 Uhr) in Magdeburg vorstellen.