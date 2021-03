Brehna (dpa/sa) - Ein Teil der Bundesstraße 100 bei Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird ab Montag gesperrt. Vier Wochen sind für die letzten Arbeiten an der Ortsumfahrung in Richtung Halle veranschlagt, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Auf einem rund eineinhalb Kilometer langen Abschnitt zwischen der Abfahrt Brehna-Ost und dem Anschluss der Strecke in Richtung Bitterfeld-Wolfen werde für etwa 600 000 Euro die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sind Teil der bereits im vergangenen Jahr begonnenen Sanierung der Ortsumgehung. Der Planung nach sollen die eigentlich bereits für November 2020 vorgesehenen Arbeiten am 23. April beendet werden.

