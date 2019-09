Hamburg/Berlin (dpa) - Wegen Bauarbeiten fallen in den kommenden Wochen von Donnerstag bis Sonntag einige IRE-Züge auf der Strecke Hamburg-Berlin aus. Die Einschränkungen beginnen an diesem Donnerstag und enden am 13. Oktober, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Von Donnerstag bis Sonntag fährt dann der IRE 4276 nicht, der normalerweise 7.52 Uhr am Berliner Ostbahnhof startet; und auch der IRE 4277, der 16.42 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof losfährt, wird an jenen Tagen gestrichen. Immer am Wochenende fällt zudem der IRE 4279 aus, der den Hamburger Hauptbahnhof sonst 19.24 Uhr verlässt. Sonntags entfällt zudem der IRE 4278, der normalerweise 13.11 Uhr am Berliner Ostbahnhof startet. Unterwegs hält der IRE unter anderem in Stendal und Lüneburg.

Die Bahn weist daraufhin, dass die IRE-Tickets nicht in anderen Zügen des Nah- und Fernverkehrs gelten, aber erstattet werden.

Mitteilung