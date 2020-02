Besucheransturm auf die neuen Museen in Weimar und Dessau, Filme, Bücher - das Bauhaus war in seinem Jubiläumsjahr 2019 omnipräsent. Jetzt liegt eine erste Bilanz vor.

Weimar (dpa) - Neue Museumsbauten, vielfältige Ausstellungen, Debatten: Das Bauhaus-Jahr 2019 war aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg. Allein in Weimar, Dessau und Berlin zählten die Bauhaus-Stätten, Ausstellungen und Museen nach vorläufigen Zahlen zusammen mehr als eine Million Besucher, wie die Geschäftsstelle des Bauhaus-Verbunds von Bund und Ländern in Weimar am Freitag mitteilte. Deutschlandweit beschäftigten sich mehr als 2500 Veranstaltungen an 900 Orten mit der einflussreichen Architektur-, Kunst- und Designschule, die der Architekt Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet hatte.

Der Gründungsort profitierte besonders vom Bauhaus-Boom. Die authentischen Stätten der Architekturmoderne wie das Haus am Horn oder die heutige Bauhaus-Universität sowie das neue Bauhaus-Museum zählten insgesamt rund 430 000 Besucher. In die Dessauer Bauhausbauten kamen etwa 286 000 Menschen. Auch Dessau hatte 2019 ein neues Museum erhalten, das die Originalbauten der Architektur- und Kunstschule in der Stadt ergänzt. In Berlin sahen rund 132 000 Menschen die Ausstellung "original bauhaus". Bundesweit spürte eine "Grand Tour der Moderne" in 169 Orten bundesweit den Einflüssen der Architekturmoderne nach.

Aus Sicht der Veranstalter hat das Jubiläumsjahr auch die Wahrnehmung und die Diskussion um das Bauhaus neu befruchtet. Ihr sei wichtig gewesen, dass auch die Brüche und Widersprüchlichkeiten in dessen Geschichte beleuchtet wurden, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) laut der Mitteilung. Das gelte zum Beispiel für die Rolle der Frauen am Bauhaus und die Haltung der Bauhäusler zur Ideologie der Nationalsozialisten.

In Thüringen hatte das Bauhaus-Jahr den Tourismus kräftig beflügelt. Bis Ende November 2019 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen um 5,2 Prozent.