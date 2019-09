Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter Marco König wird am Wochenende erstmals mit einem Stand auf dem Landeserntedankfest vertreten sein. Das Kupieren von Schwänzen bei Ferkeln solle ebenso eine Rolle spielen wie die Heimtierhaltung und die Kastration von Katzen, sagte König am Montag in Magdeburg. "Ich sehe das als Chance, die Themen sachlich in die Öffentlichkeit zu tragen." Ohne Skandalisierung oder Spendenwerbung wolle er sich von den Tierschutzverbänden abgrenzen. König ist seit Februar 2016 im Amt, seine Aufgabe ist die Verbesserung des Tierschutzes.

Das Landeserntedankfest wird am Samstag und Sonntag im Magdeburger Elbauenpark gefeiert. Laut der Agrarmarketinggesellschaft werden mehr als 220 Aussteller und Zehntausende Besucher dabei sein. Auf dem Fest zeigt sich die Landwirtschaft von ihrer besten Seite: von modernster Technik bis zur Tierschau, vom Erntekronenwettbewerb bis zur Verkostung von Produkten. Es gibt ein Ökodorf, zudem stellen sich die Forstwirtschaft und der Gartenbau vor.

