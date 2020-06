Magdeburg (dpa/sa) - Gut eine Woche nach dem Bekanntwerden eines Ausbruchsversuchs des Terrorverdächtigen von Halle muss Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) dem Landtag Rede und Antwort stehen. In einer nicht-öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses soll sie am Donnerstag (09.00 Uhr) über die aktuellen Erkenntnisse berichten, wie Ausschusschef Detlef Gürth (CDU) sagte. Auch weitere hochrangige Vertreter des Justizministeriums sowie die Leitung der Justizvollzugsanstalt "Roter Ochse" in Halle sollen befragt werden.

Vorige Woche hatte das Justizministerium bekannt gegeben, dass der Terrorverdächtige von Halle bereits Ende Mai bei einem Freigang in einem unbeobachteten Moment über einen mehr als drei Meter hohen Zaun kletterte. Danach versuchte er, Türen zu öffnen, ehe er gefasst wurde. Laut Keding wurde der 28-Jährige über längere Zeit nicht direkt bewacht, sondern nur sporadisch nach ihm gesehen.

Eine reale Gefahr zur Flucht aus dem Gefängnis habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so Keding. Inzwischen wurde der 28-Jährige ins Hochsicherheitsgefängnis nach Burg gebracht und die Auflagen wieder erhöht. Bei den Abgeordneten herrscht Unmut, weil Keding zunächst die Presse, nicht aber den Landtag über den Ausbruchsversuch informierte.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die gut besuchte jüdische Gemeinde einzudringen. Als das misslang, erschoss zwei Menschen und verletzte weitere Menschen schwer, ehe er festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Sachsen-Anhalter zweifachen Mord und 68-fachen Mordversuch "aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus" vor.