Stiege (dpa) - Die denkmalgeschützte Stabkirche Stiege im Harz kann aus ihrem abgelegenen Standort im Wald endlich ins Dorf umziehen. Einzelheiten will der Verein Stabkirche Stiege heute (9.30 Uhr) bekanntgeben. Durch die Versetzung soll die mehr als 100 Jahre alte Holzkirche vor Vandalen geschützt werden, die das landesweit einmalige Gebäude in den vergangenen Jahren immer wieder mutwillig beschädigt haben. Bereits 2010 waren Sicherungsmaßnahmen an den Türen und Fenstern des einschiffigen Holzbaus in Blockbauweise getroffen worden. Ein neuer Standort im rund sieben Kilometer entfernten Dorfkern soll das bisher ungenutzte Kleinod nicht nur schützen, sondern auch wieder beleben.

Insgesamt soll das Vorhaben laut Verein rund eine Million Euro kosten, ein großer Teil soll aus Spenden finanziert werden. Geplant ist, Ab- und Aufbau bis zum nächsten Jahr abzuschließen. Der Verein kaufte dafür das Grundstück am neuen Standort und die Kirche selbst.

Stabkirche Stiege