Osterfeld (dpa) - Bei Osterfeld im Burgenlandkreis sorgt eine neue Baustelle für monatelange Behinderungen. Von Montag an wird die Landesstraße 190 in Richtung Thüringen über Monate voll gesperrt, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Auf 2,8 Kilometern Länge soll die Fahrbahn erneuert und durchgängig auf sechs Meter verbreitert werden. Dafür investiert das Land laut Ministerium 1,3 Millionen Euro. Wenn alles wie geplant läuft, soll die sanierte L190 ab dem 25. September wieder befahrbar sein.

In der Zwischenzeit wird der Verkehr weiträumig über die Bundesstraße 180 und weitere Straßen umgeleitet. Autofahrer von und nach Thüringen müssen mitunter Umwege in Kauf nehmen. Da die Sanierung in zwei Abschnitte geteilt werde, seien die Orte Goldschau und Haardorf trotz der Bauarbeiten jederzeit erreichbar.