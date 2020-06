Möckern/Leipzig (dpa/sa) - Schwere Gewitter mit Starkregen haben in Sachsen-Anhalt Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Schäden verursacht. So mussten mehrere Straßen wegen der Unwetterfolgen gesperrt werden, wie es von der Polizei hieß. Bei Polleben in Mansfeld-Südharz rutschte ein Erdhang ab und blockiert die Landesstraße 151. Die Landstraße 20 bei Oebisfelde-Weferlingen in der Börde ist wegen Unterspülung gesperrt.

In Magdeburg rückte die Feuerwehr Dutzende Male aus. Die Helfer mussten umgestürzte Bäume beseitigen und dabei helfen, Regenwasser aus vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen zu pumpen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Auch in Halle und vielen anderen Regionen prasselte der Regen so stark, dass Straßen zwischenzeitlich überflutet wurden und Wasser in Keller und Gebäude lief. In Gutenswegen in der Börde schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde nach ersten Meldungen der Polizei niemand.

Am Samstag fiel zunächst vor allem im Jerichower Land viel Starkregen. In Drewitz, einem Ortsteil von Möckern, registrierte der Deutsche Wetterdienst 28 Liter Regen pro Quadratmeter binnen einer Stunde. Auch am Sonntag müssen die Sachsen-Anhalter sich auf schwere Gewitter, Starkregen und auch Hagel einstellen. Der Deutsche Wetterdienst gab weitere Unwetterwarnungen heraus, zunächst vor allem für den Bereich Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg.