Halle (dpa/sa) - Die Behörden in Sachsen-Anhalt haben weniger Baugenehmigungen für Gebäude erteilt, in denen aber mehr Wohnungen entstehen sollen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien 1006 Baugenehmigungen erteilt worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Das seien 7,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang betraf sowohl Wohngebäude als auch solche, die für andere Zwecke gedacht sind. Daraus lasse sich aber keine Abschwächung des lang anhaltenden Baubooms ableiten, hieß es. So sollen in den genehmigten Gebäuden 1115 Wohnungen entstehen. Das entspreche einem Plus von 9,7 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019.

Mitteilung des Statistischen Landesamts zu Baugenehmigungen