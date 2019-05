Wiesbaden/Magdeburg (dpa/sa) - Die beliebtesten Babynamen 2018 in Sachsen-Anhalt sind Ben und Marie. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste der beliebtesten Jungen- und Mädchennamen folgen Sophie und Mia sowie Finn und Paul. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden, die am Mittwoch veröffentlich wurde. Auch bundesweit machte bei den weiblichen Vornamen Marie das Rennen. Bei den Jungen kam Paul auf Platz eins.

Auswertung beliebteste Vornamen 2018