Schierke/Magdeburg (dpa) - Wanderer und andere Touristen sind aus Sicht der Bergwacht Harz oft schlecht auf die Ausflüge im Gebirge vorbereitet. "Unsere Rettungskräfte merken immer wieder, wie schwer sich die Menschen damit tun, eine Ortsangabe zu machen", erklärte die Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Sachsen-Anhalt, Annemarie Söder, in Magdeburg. Nur wenige Touristen könnten beispielsweise ihre Koordinaten per GPS bekanntgeben, wenn sie dringend Hilfe bräuchten. Auch unpassende Kleidung könne zum Problem werden - vor allem im Winter, schilderte Söder.

Im Sommer rückten die Bergretter aus Sachsen-Anhalt insgesamt 35 Mal im Harz aus. Im gesamten Vorjahr waren es 106 Einsätze. Zum Vergleich: 2012 hatte es lediglich 56 Einsätze gegeben.

Um zu den teils abgelegenen Orten, an denen sich die in Not geratenen Menschen befinden, zu kommen, sei die Bergwacht unter anderem mit Motorschlitten, Quads und Geländewagen ausgestattet, hieß es. "Der Rest des Weges zum Patienten wird zu Fuß zurückgelegt", sagte Söder.

