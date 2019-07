Halle (dpa/sa) - Mit der nach eigenen Angaben größten Tropengewittersimulation lockt der Bergzoo Halle zum diesjährigen Sommerferienprogramm. Die Anlage übertreffe vergleichbare Installationen wie etwa im Zoo von Frankfurt/Main oder die in der Biosphäre Potsdam, teilte der Zoo am Sonntag mit. Zudem sei sie die einzige, die im Außenbereich aufgebaut ist. Die Anlage ist demnach Bestandteil einer seit Wochen errichteten Regenwaldkulisse, die in verschiedene Themenbereiche gegliedert sei. Der Bergzoo Halle hatte in der Vergangenheit schon mit verschiedenen Großproduktionen wie den Magischen Lichterwelten oder Halloween für sich geworben.

Zoologischer Garten Halle