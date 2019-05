Bernburg (dpa/sa) - Schmieden, Hopfenanbau oder Picknick mit Hörerlebnis: Die Museen in Sachsen-Anhalt laden am 19. Mai mit besonderen Angeboten zum Internationalen Museumstag ein. Viele Einrichtungen verzichten an diesem Tag auch auf den Eintritt, wie der Museumsverband Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Eine bundesweite Datenbank zeigte 67 beteiligte Museen in 48 Orten in Sachsen-Anhalt.

"Die Weitergabe von Erkenntnissen über Wissen, Können, Lebensgewohnheiten vergangener Jahrhunderte ist eine wichtige Aufgabe der Museen", erklärte der Verbandsvorsitzende Ulf Dräger. "Durch Ausstellungen, Führungen, Mitmach-Angebote inspirieren sie dazu, darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft leben werden." Der Museumstag biete eine gute Gelegenheit dazu.

Als Beispiele für die besonderen Aktionen nannte der Museumsverband die Feier zum 130. Geburtstag der ersten Brikettfabrik der Welt im Museum Brikettfabrik Hermannschacht. Das Carlswerk Mägdesprung/Harzgerode lädt außerdem zum Schauschmieden in der historischen Schmiede ein. Das Magdeburger Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen bietet ein Hörerlebnis "Museumslauschen", zu dem Besucher auch ein Picknick mitbringen können. Und im Freilichtmuseum Diesdorf wird laut Verband über die Geschichte des altmärkischen Hopfenanbaus informiert.

Datenbank mit Museumstag-Aktionen in Sachsen-Anhalt