Freyburg (dpa/sa) - 149 Weine, zwei Seccos, ein Sekt: Eine Fachjury bewertet ab heute die zuletzt in der Saale-Unstrut-Region gekelterten Tropfen. Laut Weinbauverband werden die Getränke bis Mittwoch bei einer Blindverkostung probiert. Anschließend entscheidet die Jury, welche Weine die Medaillen in Gold, Silber und Bronze erhalten. Die Preisübergabe und eine öffentliche Verkostung der Siegerweine finden am 14. Juni statt.

Laut Weinbauverband beteiligen sich 32 Produzenten an der Gebietsweinprämierung 2018. Eine Medaille bei dieser Prüfung sei die Voraussetzung für die Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb. In der Saale-Unstrut-Region werden auf fast 770 Hektar Fläche mehr als 50 Rebsorten angebaut.

