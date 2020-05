Magdeburg (dpa/sa) - Vom 25. Mai an sollen in Sachsen-Anhalt wieder Besuche in Gefängnissen möglich sein. "In einer ersten Stufe dürfen ein Besucher oder eine Besucherin einen Gefangenen besuchen, sie können von einem minderjährigen Kind begleitet werden", teilte das Landesjustizministerium am Mittwoch mit. Erlaubt sei dies für Ehe- oder Lebenspartner, Lebensgefährten und Angehörige ersten Grades. Besuch und Gefangener werden durch eine Plexiglaswand getrennt. Die wochenlangen Besuchsverbote hätten Wirkung gezeigt, sagte Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU): "Wir hatten keinen Fall eines Gefangenen, der an Covid-19 erkrankt war."