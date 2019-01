Salzwedel (dpa/sa) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Salzwedel mit seinem Wagen in eine Garage gekracht. Der 30-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Aufprall am Samstagabend war so heftig, dass das Auto eine Garagenwand durchbrach und in der Garage stehen blieb. Die Polizei maß bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp 2,3 Promille. Er besaß zudem keinen gültigen Führerschein. Die Garage ist nach dem Unfall einsturzgefährdet.