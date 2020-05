Halle (dpa/sa) - Ein betrunkener Radfahrer hat in Halle eine 87 Jahre alte Frau angefahren und verletzt. Die Frau sei am Donnerstag gestürzt und mit einem gebrochenen Oberarm ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Halle am Freitag. Der Atemalkoholtest ergab demnach, dass der 33 Jahre alte Radfahrer über zwei Promille gehabt hat. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens unter Alkoholeinfluss.