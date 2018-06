Magdeburg (dpa/sa) - Am Magdeburger Hasselbachplatz hat ein Betrunkener auf ein Straßenbahnwartehäuschen geschossen. In der Nacht zum Freitag zog der 22-Jährige die Schusswaffe plötzlich aus seinem Rucksack, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Die Glasscheibe des Wartehäuschens wurde beschädigt. Menschen waren nicht in der Nähe. Dank Zeugen konnten die Beamten den 22-Jährigen rasch aufgreifen, bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von drei Promille festgestellt. Bei der Waffe handele es sich um eine CO2-Waffe mit Stahlkugeln als Munition. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Der Hasselbachplatz ist ein zentraler Verkehrsknoten und beliebtes Ausgehviertel in Magdeburg.