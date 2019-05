Magdeburg (dpa/sa) - Vermummt, mit gezogener Pistole und einer Machete haben in Magdeburg zwei Männer eine Spielhalle überfallen. Als die Kassiererin am Freitag kurz vor Mitternacht die Schließung vorbereitete, kam einer der Täter zum Tresen und forderte Bargeld, ein zweiter ging mit einer Machete zu einem Kunden, wie die Polizei am Samstag in Magdeburg mitteilte. Die Kassiererin gab den Tätern einen dreistelligen Eurobetrag. Die beiden unbekannten Männer flüchteten mit der Beute. Die Kassiererin und der Zeuge blieben unverletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

