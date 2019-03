Flüchtlingsmädchen melden sich während des Unterrichts in einer Sprachlernklasse. Foto: Peter Steffen/Archiv Peter Steffen

Halle (dpa/sa) - Eltern mit einer Migrationsgeschichte können sich mit Hilfe eines neuen Netzwerks kostenlos über Bildungsmöglichkeiten beraten lassen. Ziel sei, die Erwachsenen zu stärken, um auch ihren Kindern bessere Chancen etwa in der Schule zu ermöglichen, sagte eine Sprecherin des Projekts NEMSA. Die Abkürzung steht für Netzwerk der Eltern mit Migrationsgeschichte in Sachsen-Anhalt.

Unter anderem können die Familien online in verschiedenen Sprachen beraten werden, Fortbildungen besuchen und mehrsprachige Materialien mit Informationen zu Kita, Schule und Hort in Sachsen-Anhalt erhalten. Auch persönliche Beratungen in Halle, Dessau-Roßlau sowie Magdeburg sollen künftig ermöglicht werden. Nach einer Anlaufphase im vergangenen Jahr ist NEMSA nun gestartet. Die Angebote sollen schrittweise bis Mitte 2020 umgesetzt werden.