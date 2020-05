Erfurt (dpa/th) - Für besondere Angebote und Produkte aus der Thüringer Biobranche hat das Landwirtschaftsministerium wieder einen Wettbewerb ausgelobt. Der "Bio-Preis Thüringen" ist mit insgesamt 13 500 Euro dotiert, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Unter anderem können sich dafür zertifizierte Hersteller von Biolebensmitteln in Thüringen bis zum 10. Juli bewerben. Details zum Verfahren hat das Ministerium auf seiner Website veröffentlicht. Eine unabhängige Jury ermittele die Gewinner in den verschiedenen Kategorien. Die Sieger sollen im Herbst 2020 bekanntgegeben werden.

"Wir zeigen mit dem Wettbewerb, wie vielfältig, besonders und wertvoll die Bioprodukte und Dienstleistungen in Thüringen sind", teilte dazu Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) mit. Es gehe auch darum, das Bio-Angebot bekannter zu machen.

Rund 400 Öko-Betriebe in der Landwirtschaft gab es nach Ministeriumsangaben im Sommer vergangenen Jahres in Thüringen. Etwa 47 000 Hektar der hiesigen Landwirtschaftsfläche wurden demnach ökologisch bewirtschaftet.

