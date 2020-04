Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind angesichts der Corona-Krise bisher 1244 Anträge auf Soforthilfen für Künstler gestellt worden. Das teilte Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch mit. Die Unterstützung beträgt laut einem Beschluss vom 2. April 400 Euro pro Person. Etwa die Hälfte der Anträge werde bis Donnerstag ausgezahlt sein, sagte Robra. Wegen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind für Freischaffe Einnahmen allein durch die Absage von Veranstaltungen weggebrochen. Robra appellierte an die Künstler, weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie die Grundsicherung über die Bundesagentur für Arbeit (Jobcenter) zu nutzen.

Anträge auf Soforthilfen des Landes können den Angaben nach bis 31. Mai selbstständige Künstler mit Erstwohnsitz in Sachsen-Anhalt stellen. Dazu gehören auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Die 400 Euro Soforthilfe gelten als eine Art Erste Hilfe in der Not. Die Anträge werden an das Landesverwaltungsamt gestellt.

Erlass des Landes für Soforthilfen vom 2. April 2020

Anträge einreichen beim Landesverwaltungsamt