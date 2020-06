Schönebeck (dpa/sa) - Nachdem eine Magdeburger Patientin in einer Schönebecker Reha-Klinik positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, läuft in der Stadt im Salzlandkreis die Suche nach möglichen weiteren Infizierten. 250 Patienten und Mitarbeiter zweier Kliniken seien getestet, für 70 Prozent lägen Ergebnisse vor - allesamt seien negativ, teilte der Salzlandkreis am Freitag mit. Auch das Personal der Rettungswache in Schönebeck, das die Patientin von der Reha- in die Innere Klinik transportiert hatte, sei untersucht worden. Bei der Patientin selbst sei das Virus am Donnerstag nicht mehr nachgewiesen worden, sie sei zudem symptomfrei. Für die Kliniken hat der Landkreis Besuchsverbot und einen Aufnahmestopp erlassen.