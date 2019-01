Magdeburg (dpa/sa) - Der massiv mit Blaualgen belastete Barleber See in Magdeburg kann restauriert werden. Das Land Sachsen-Anhalt hat die Zusage für Fördermittel in Höhe von bis zu 310 500 Euro gegeben, wie die Stadt Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sollen die Maßnahmen an dem größten Magdeburger See gut eine Million Euro kosten. Geplant ist, Aluminiumsalze ins Wasser zu streuen und damit die Phosphorkonzentration zu senken. Das soll bis August abgeschlossen sein. Während der Maßnahmen soll die Wasserqualität des Sees täglich überwacht und für jeden Tag eine individuelle Badeempfehlung erstellt werden. Seit 2016 leidet die Wasserqualität des Barleber Sees unter dem massiven Blaualgen-Befall.

