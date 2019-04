Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer müssen in dieser Woche mit besonders vielen Tempokontrollen auf Sachsen-Anhalts Straßen rechnen. Als Schwerpunkttag der europaweiten Aktionswoche "Operation Speedmarathon" wurde der Mittwoch auserkoren. Die Kontrollen sind am Morgen planmäßig gestartet, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Das Land hatte 600 Polizisten an 203 Stellen im Einsatz, wie Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte. Auch der neue mobile Blitzer sei an der Autobahn 14 zu einem seiner ersten Einsätze aufgestellt worden. Das 180 000 teure Gerät kann tagelang ohne menschliche Unterstützung blitzen.

Sachsen-Anhalt will mit der Aktion auf die besonderen Gefahren von zu hohem Tempo im Straßenverkehr aufmerksam machen. "Wir haben erst bei der jüngsten Verkehrsunfallstatistik gesehen, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen ist", sagte Stahlknecht.

Sachsen-Anhalts FDP-Chef Frank Sitta kritisierte den sogenannten Blitz-Marathon als "puren Aktionismus". Der Beitrag zur Verkehrssicherheit sei überschaubar. Dem widerspricht der Innenminister: "Das ist eine konzertierte Aktion, aber keine Eintagsfliege." Dank wachsender Polizeistärke und der auf Verkehrskontrollen spezialisierten Kollegen der Wachpolizei bleibe die Kontrolldichte das ganze Jahr über hoch.

Die "Operation Speedmarathon" gibt es seit einigen Jahren. Auch Thüringen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz beteiligen sich an der Aktion.