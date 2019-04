Naumburg (dpa/sa) - Beim Brand des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in Naumburg (Burgenlandkreis) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Auslöser für das Feuer am Samstag war ersten Erkenntnissen zufolge ein Blitzschlag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Schaden sei auch durch das Löschwasser entstanden, das in die Wohnungen gelaufen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Das Haus ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter seien in Ersatzunterkünften untergebracht worden.