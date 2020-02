Magdeburg (dpa/sa) - Tief "Yulia" hat in der Nacht zu Montag in Sachsen-Anhalt für stürmisches Wetter gesorgt. Die Schäden hielten sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Grenzen. So sind nach Angaben eines Sprechers aus Magdeburg vor allem im Harz mehrere Bäume umgestürzt, die für blockierte Straßen sorgten. Der Deutsche Wetterdienst gab am frühen Morgen für den Landkreis Harz Entwarnung. Zuvor hatten die Meteorologen dort vor schweren Sturmböen gewarnt. Die Beseitigung der Schäden der Nacht werde noch einige Stunden andauern, hieß es bei der Polizei Magdeburg am Morgen. Auch die Polizei in Dessau-Roßlau sprach von einigen umgestürzten Bäumen. Größere Schäden oder verletzte Personen habe es jedoch nicht gegeben. Ähnlich äußerten sich die Sprecher der Polizeiinspektionen Halle und Stendal.