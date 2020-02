Berlin (dpa) - Der frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer (CDU), hat trotz der jüngsten Ereignisse in Thüringen davor gewarnt, die AfD zu isolieren. Er kritisierte die Linie der Bundes-CDU. "Die AfD ist von einer erstaunlich großen Zahl von Wählern gewählt worden", sagte Böhmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Das sind gewählte Abgeordnete, die nach ihrer Einstellung und Meinung entschieden haben. Das muss man am Ende mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn es einem nicht gefällt", sagte Böhmer, der von 2002 bis 2011 Ministerpräsident war.

Der 84-Jährige betonte mit Hinweis auf die AfD und den Nationalsozialismus: Man müsse den Wählern "deutlich sagen, dass dieser Weg schon einmal gegangen wurde - und zwar in Deutschland mit einer ziemlichen Begeisterung. Wir wissen, wozu das geführt hat und dass das nicht noch einmal passieren darf." Doch diese Überzeugung entstehe bei den Wählern nicht dadurch, dass man die AfD im Parlament schneide. "Das muss erklärt werden. Wenn wir die Partei isolieren, dann wird sie in eine Art Opferrolle hinein gedrängt", sagte Böhmer.

In Sachsen-Anhalt wird 2021 ein neuer Landtag gewählt. Am Montag rief Landes-CDU-Chef Holger Stahlknecht in der Debatte über den Umgang mit der AfD seinen Parteikollegen Lars-Jörn Zimmer zur Ordnung. Zimmer müsse sich entscheiden, ob er sich künftig im Einklang mit Parteibeschlüssen äußere, sagte Stahlknecht. Der CDU-Fraktionsvize im Landtag hatte am Sonntag im ZDF-Magazin "Berlin direkt" die Mahnungen der vergangenen Tage aus der Bundes-CDU und von der Schwesterpartei CSU kritisiert, eine Zusammenarbeit mit Linken wie AfD konsequent weiter auszuschließen.