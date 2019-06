Halberstadt (dpa/sa) - Nach einer Bombendrohung in der Innenstadt von Halberstadt (Kreis Harz) hat die Polizei ein Einkaufszentrum geräumt und zwei anliegende Plätze gesperrt. Ein zunächst nicht identifizierter Anrufer habe am Montagvormittag aus einer nahen Telefonzelle den Notruf gewählt und angekündigt, eine Bombe in der Rathauspassage zu zünden, teilte die Polizei mit. "Wir müssen von der Ernsthaftigkeit der Ankündigung ausgehen und nehmen das auch sehr ernst", sagte ein Polizeisprecher. Wie lange der Einsatz dauern werde, konnte er zunächst nicht sagen.

Am Montagmittag war die Passage geräumt. Zwei auf Sprengstoff spezialisierte Suchhunde sollten im Laufe des Tages das weitläufige Gebäude nach einer möglichen Bombe absuchen. Sie wurden mit dem Hubschrauber aus Dessau-Roßlau eingeflogen.

Der Holz- und der Fischmarkt mussten wegen der Nähe zum betroffenen Einkaufszentrum gesperrt werden. Weitere Verkehrsbehinderungen gebe es zunächst nicht, hieß es. Auch der öffentliche Nahverkehr war laut Polizei durch die Sperrungen zunächst nicht beeinträchtigt.