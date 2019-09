Magdeburg (dpa) - Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel hat einen Vertrag beim US-amerikanischen TV-Sender ESPN unterschrieben. Das teilte sein Magdeburger SES-Boxstall am Mittwoch mit. Der Kontrakt sei von SES-Promoter Ulf Steinforth, Box-Manager Benedikt Poelchau und US-Promoter-Legende Bob Arum ausgehandelt worden. "Das ist mein American Dream. Ich kann es kaum erwarten, in den USA live auf ESPN in den Ring zu steigen. Las Vegas, New York, Los Angeles - die WM-Mission hat begonnen", wird der 26 Jahre alte Kabayel in einer Pressemitteilung zitiert. Der gebürtige Leverkusener gilt unter internationalen Box-Experten als große deutsche WM-Hoffnung.

Mitteilung SES-Stall