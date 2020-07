Magdeburg (dpa) - Der gebürtige Bremer Artur Ohanyan-Beck wird künftig als Profi mit geändertem Kampfnamen in den Ring steigen. Der mehrfache deutsche Meister im Mittelgewicht erhielt beim Magdeburger Boxstall SES einen Vertrag und gibt bereits an diesem Samstag bei der Boxgala auf der Seebühne in Magdeburg sein Debüt.

"Das ist der perfekte Zeitpunkt, um meinen langen Doppelnamen, mit dem ich aus familiären Gründen nichts Positives verbinde, endlich abzulegen. Ich steige unter Henrik, dem Namen meines Vaters, in den Ring. Das ist das Mindeste - mein Papa war immer für mich da und hat mich zu dem Boxer gemacht, der ich heute bin", sagte der SES-Neuzugang in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Der 22-Jährige gilt als hoffnungsvoll. Bei seinem letzten großen Turnier als Amateur - dem Cologne Boxing World Cup 2019 - wurde er Zweiter und besiegte neben dem deutschen Olympia-Kandidaten Silvio Schierle auch die internationalen Supertalente Wladislawa Sowastjanow sowie den Briten Jordan Reynolds. "Ich wollte mit dem Wechsel nicht zu lange warten, um mich frühzeitig auf den Profi-Stil umstellen zu können. Es war immer mein Traum, als Profi in den Ring zu steigen", sagte der Boxer.

