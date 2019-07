Bernburg (dpa/sa) - In einem Altenpflegeheim in Bernburg ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Als Ursache vermuteten die Beamten einen technischen Defekt an einem Verteilerkasten in einem Fahrstuhl. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle. Zum Brandzeitpunkt befanden sich etwas mehr als 20 der 49 gemeldeten Bewohner in dem Gebäude. 20 von ihnen wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht.