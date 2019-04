Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Zimmerbrand in einem Asylbewerberheim für Frauen und Kinder in Magdeburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten alle zwölf Bewohner, darunter drei Kinder und eine schwangere Frau, das Gebäude am späten Mittwochabend rechtzeitig verlassen. Ein Raum brannte vollständig aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 200 000 Euro. Durch den Rauch war das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Frauen und Kinder wurden in Ersatzunterkünfte gebracht. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.