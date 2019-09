Tangermünde (dpa/sa) - Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Tangermünde (Landkreises Stendal) haben Feuerwehrleute einen leblosen Mann gefunden. Ein Arzt habe nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Nachbarin, die im Obergeschoss des brennenden Hauses wohnte, sah am Morgen Rauch aus dem Erdgeschoss aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr. Wenig später brachen die Einsatzkräfte die Tür der brennenden Wohnung auf. Bei den Löscharbeiten fanden sie den Toten. Zunächst blieb unklar, wie es zu dem Brand kam. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar. Zwei Anwohner mussten mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.